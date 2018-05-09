Порошенко: нацизм одолел прежде всего украинский солдат

Президент Украины Пётр Порошенко считает приоритетным вклад украинского народа в победу во Второй мировой войне. Такое заявление он сделал во время мероприятий ко Дню Победы над нацизмом.

«По моему глубокому убеждению, нацизм одолел прежде всего украинский солдат. Солдат, какой бы он нации не был, который боролся не за Сталина, а за свою землю и семью», — цитирует Порошенко телеканал «112 Украина».

По его словам, без миллионов украинских солдат война продолжалась бы дольше.

«Украина в силу своего геостратегического положения стала одним из основных плацдармов мировой войны. На протяжении 35 месяцев на её территории велись активные боевые действия регулярных войск», — подчеркнул украинский лидер.

Порошенко отметил, что гитлеровцы сожгли порядка 150 сёл на Украине, нацисты «осквернили святые места, разрушили сотни предприятий, учреждений образования, культуры, памятников архитектуры».

Ранее Порошенко пообещал обеспечить мир «на украинской земле».