Порошенко пообещал обеспечить мир «на украинской земле»
- Reuters
«Я убеждён, что совместными усилиями мы и теперь победим, одолеем агрессора и обеспечим мир. Мир — это то, что сегодня нужно украинской земле. И мир на украинской земле будет обеспечен», — цитирует его РИА Новости.
Также украинский лидер возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в парке Славы в Киеве.
Ранее стало известно, что украинский президент Пётр Порошенко ввёл в действие решение о прекращении так называемой АТО в Донбассе и объявил о переходе к операции объединённых сил.