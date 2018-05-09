Порошенко пообещал обеспечить мир «на украинской земле»

Президент Украины Пётр Порошенко в День Победы над нацизмом в Великой Отечественной войне заявил, что обеспечит мир «на украинской земле». Об этом он сказал во время принятия военной присяги бойцами 101-й отдельной бригады охраны Генштаба ВСУ.

«Я убеждён, что совместными усилиями мы и теперь победим, одолеем агрессора и обеспечим мир. Мир — это то, что сегодня нужно украинской земле. И мир на украинской земле будет обеспечен», — цитирует его РИА Новости.

Также украинский лидер возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в парке Славы в Киеве.

Ранее стало известно, что украинский президент Пётр Порошенко ввёл в действие решение о прекращении так называемой АТО в Донбассе и объявил о переходе к операции объединённых сил.