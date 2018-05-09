Лукашенко поздравил Путина и других лидеров стран СНГ с Днём Победы
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«Сегодня мы с чувством гордости, благодарности и тихой скорби вспоминаем всех, кто подарил нам будущее, кто ценой тяжелейших испытаний, потери близких или собственной жизни защитил свою землю от фашистского рабства», — говорится в поздравительном послании российскому президенту Владимиру Путину.
Как уточняется, Лукашенко также направил поздравительные послания президентам Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Узбекистана и Украины.
Ранее Лукашенко поздравил граждан страны с Днём Победы, отметив, что белорусы навсегда сохранят правдивую память о Великой Отечественной войне.