Лукашенко поздравил Путина и других лидеров стран СНГ с Днём Победы

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко по случаю 73-й годовщины победы в Великой Отечественной войне направил поздравительные послания зарубежным лидерам, государственным деятелям и руководителям интеграционных объединений. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского главы государства.
Лукашенко поздравил Путина и других лидеров стран СНГ с Днём Победы
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«Сегодня мы с чувством гордости, благодарности и тихой скорби вспоминаем всех, кто подарил нам будущее, кто ценой тяжелейших испытаний, потери близких или собственной жизни защитил свою землю от фашистского рабства», — говорится в поздравительном послании российскому президенту Владимиру Путину.

Как уточняется, Лукашенко также направил поздравительные послания президентам Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Узбекистана и Украины.

Ранее Лукашенко поздравил граждан страны с Днём Победы, отметив, что белорусы навсегда сохранят правдивую память о Великой Отечественной войне.

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