Президент Киргизии впервые принял участие в шествии «Бессмертного полка»
«Президент принимает участие в шествии с портретами своего деда — Пирназарова Жээнбека, а также двух родных братьев отца, которые воевали на фронтах Второй мировой», — цитирует представителя пресс-службы президента Киргизии РИА Новости.
Как отмечается, участники шествия начали движение от парка Победы, расположенного в предгорьях Ала-Тоо у южной окраины Бишкека.
Марш «Бессмертного полка» проходит в Бишкеке с 2014 года. Как ожидается, в этом году в марше примут участие не менее 20 тысяч жителей Бишкека.
Ранее стало известно, что в Юрмале не разрешили провести акцию «Бессмертный полк».