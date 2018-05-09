Президент Киргизии впервые принял участие в шествии «Бессмертного полка»

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Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков впервые принял участие в акции «Бессмертный полк», приуроченной к 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

«Президент принимает участие в шествии с портретами своего деда — Пирназарова Жээнбека, а также двух родных братьев отца, которые воевали на фронтах Второй мировой», — цитирует представителя пресс-службы президента Киргизии РИА Новости.

Как отмечается, участники шествия начали движение от парка Победы, расположенного в предгорьях Ала-Тоо у южной окраины Бишкека.

Марш «Бессмертного полка» проходит в Бишкеке с 2014 года. Как ожидается, в этом году в марше примут участие не менее 20 тысяч жителей Бишкека.

Ранее стало известно, что в Юрмале не разрешили провести акцию «Бессмертный полк».

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