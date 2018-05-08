МИД Азербайджана: заявления Пашиняна о Нагорном Карабахе вызывают вопросы

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Глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев прокомментировал заявления нового премьер-министра Армении Никола Пашиняна по карабахскому конфликту. Об этом информирует Haqqin.az.
МИД Азербайджана: заявления Пашиняна о Нагорном Карабахе вызывают вопросы
  • globallookpress.com
  • © Gevorg Ghazaryan

«Первоначальные заявления новоиспечённого премьер-министра Армении Никола Пашиняна в отношении урегулирования нагорнокарабахского конфликта вызывают больше вопросов, чем ответов», — сказал Гаджиев.

По его словам, в начале процесса в Баку отмечали, что «надеются на приход к власти в Армении здравомыслящих сил, которые смогут трезво оценить обстановку в регионе», а также «принять жизненно важные для Армении и армянского народа решения в отношении мирного урегулирования конфликта».

Ранее Пашинян заявил о готовности вести переговоры с руководством Азербайджана вокруг урегулирования карабахского конфликта.

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