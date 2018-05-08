МИД Азербайджана: заявления Пашиняна о Нагорном Карабахе вызывают вопросы
- globallookpress.com
- © Gevorg Ghazaryan
«Первоначальные заявления новоиспечённого премьер-министра Армении Никола Пашиняна в отношении урегулирования нагорнокарабахского конфликта вызывают больше вопросов, чем ответов», — сказал Гаджиев.
По его словам, в начале процесса в Баку отмечали, что «надеются на приход к власти в Армении здравомыслящих сил, которые смогут трезво оценить обстановку в регионе», а также «принять жизненно важные для Армении и армянского народа решения в отношении мирного урегулирования конфликта».
Ранее Пашинян заявил о готовности вести переговоры с руководством Азербайджана вокруг урегулирования карабахского конфликта.