В Кремле объяснили, почему Путин не поздравил Порошенко с Днём Победы
- Reuters
«Вы знаете, что в России очень тепло относятся к братскому украинскому народу, и вы знаете о том, как в России относятся к тем, кто развязал братоубийственную и кровопролитную войну на юго-востоке Украины», — сказал Песков.
Таким образом он ответил на вопрос журналиста о том, почему поздравление российского президента лидерам стран бывшего СССР в связи с Днём Победы в случае с Украиной было направлено не главе государства, а народу.
Ранее Владимир Путин обратился к лидерам стран бывшего СССР и украинским и грузинским гражданам с поздравлением с Днём Победы.