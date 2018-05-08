В Кремле объяснили, почему Путин не поздравил Порошенко с Днём Победы

Президент России Владимир Путин направил поздравления с годовщиной победы в Великой Отечественной войне гражданам Украины, а не их лидеру Петру Порошенко из-за отношения к войне в Донбассе. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Вы знаете, что в России очень тепло относятся к братскому украинскому народу, и вы знаете о том, как в России относятся к тем, кто развязал братоубийственную и кровопролитную войну на юго-востоке Украины», — сказал Песков.

Таким образом он ответил на вопрос журналиста о том, почему поздравление российского президента лидерам стран бывшего СССР в связи с Днём Победы в случае с Украиной было направлено не главе государства, а народу.

Ранее Владимир Путин обратился к лидерам стран бывшего СССР и украинским и грузинским гражданам с поздравлением с Днём Победы.