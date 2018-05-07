Пашинян вместе с солистом System of a Down прибыл в центр Еревана на митинг
Лидер оппозиционного движения Никол Пашинян и солист популярной рок-группы System of a Down Серж Танкян прибыли на митинг на площадь Республики в Ереване.
Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что Пашинян и Танкян вышли к собравшимся и поприветствовали их.
В настоящий момент на площади находятся несколько тысяч человек.
8 мая в Армении состоится второй тур выборов премьер-министра страны.
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