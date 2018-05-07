Пашинян вместе с солистом System of a Down прибыл в центр Еревана на митинг

Лидер оппозиционного движения Никол Пашинян и солист популярной рок-группы System of a Down Серж Танкян прибыли на митинг на площадь Республики в Ереване.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что Пашинян и Танкян вышли к собравшимся и поприветствовали их.

В настоящий момент на площади находятся несколько тысяч человек.

8 мая в Армении состоится второй тур выборов премьер-министра страны.