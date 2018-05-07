Политолог прокомментировал осквернение памятников на Украине
«Это идёт в рамках декоммунизации. По сути, начался новый этап», — сказал он.
Как отметил Соскин, это новая трактовка событий 1939—1945 годов.
Эксперт также не исключил, что акты вандализма выгодны действующему главе государства Петру Порошенко.
«Сама проблема есть, и, к сожалению, это происходит так же, как в Эстонии, в Грузии, когда сносили памятники советским воинам. И на Украине этот процесс тоже начался», — добавил он.
Ранее сообщалось, что в Днепре неизвестные разрисовали монумент советским воинам.