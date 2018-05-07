Политолог прокомментировал осквернение памятников на Украине

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Политолог Олег Соскин в беседе с НСН прокомментировал осквернение памятников на Украине.

«Это идёт в рамках декоммунизации. По сути, начался новый этап», — сказал он.

Как отметил Соскин, это новая трактовка событий 1939—1945 годов.

Эксперт также не исключил, что акты вандализма выгодны действующему главе государства Петру Порошенко.

«Сама проблема есть, и, к сожалению, это происходит так же, как в Эстонии, в Грузии, когда сносили памятники советским воинам. И на Украине этот процесс тоже начался», — добавил он.

Ранее сообщалось, что в Днепре неизвестные разрисовали монумент советским воинам.

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