В Днепре неизвестные разрисовали монумент советским воинам
Об этом сообщается на сайте областного управления Национальной полиции Украины.
«6 мая около 11:00 сотрудники Новокодацкого отделения полиции города Днепра обнаружили на памятнике надпись краской и повреждение пластикового макета ордена Отечественной войны», — говорится в сообщении полиции.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».
Ранее сообщалось, что на Украине националисты осквернили мемориальный комплекс павшим в годы Второй мировой войны.