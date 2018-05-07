В Днепре неизвестные разрисовали монумент советским воинам

В Днепре неизвестные разрисовали и повредили монумент советским воинам.

Об этом сообщается на сайте областного управления Национальной полиции Украины.

«6 мая около 11:00 сотрудники Новокодацкого отделения полиции города Днепра обнаружили на памятнике надпись краской и повреждение пластикового макета ордена Отечественной войны», — говорится в сообщении полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

Ранее сообщалось, что на Украине националисты осквернили мемориальный комплекс павшим в годы Второй мировой войны.