В Днепре неизвестные разрисовали монумент советским воинам

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В Днепре неизвестные разрисовали и повредили монумент советским воинам.

Об этом сообщается на сайте областного управления Национальной полиции Украины.

«6 мая около 11:00 сотрудники Новокодацкого отделения полиции города Днепра обнаружили на памятнике надпись краской и повреждение пластикового макета ордена Отечественной войны», — говорится в сообщении полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

Ранее сообщалось, что на Украине националисты осквернили мемориальный комплекс павшим в годы Второй мировой войны.

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