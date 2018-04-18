На Украине националисты осквернили мемориальный комплекс павшим в годы Второй мировой войны

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Представители националистической организации С14 осквернили мемориальный комплекс павшим в годы Второй мировой войны в Одессе.

Об этом сообщается на странице движения в Facebook.

Отмечается, что радикалы закрасили краской на Аллее Славы в Одессе названия городов-героев времён Второй мировой войны.

«Осовременили Аллею Славы, заменив чужеродные для Украины города на героические и трагические места», — указывается в заявлении.

Уточняется, что на постаменты были нанесены надписи «Иловайск», «Дебальцево», «Краматорск» и «Мариуполь».

Ранее в Мариинском парке Киева националисты облили красной краской памятник советскому военачальнику генералу армии Николаю Ватутину.

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