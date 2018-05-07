В Госдуме отреагировали на украинский план борьбы с «российской агрессией» в Крыму

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Анастасия Румянцева
Депутат Госдумы от Крыма, заместитель председателя комитета по делам национальностей Руслан Бальбек прокомментировал RT сообщения СМИ о том, что «постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым» Борис Бабин анонсировал меры по противодействию «российской агрессии» на полуострове.
В Госдуме отреагировали на украинский план борьбы с «российской агрессией» в Крыму
  • © Государственная Дума РФ

«Во всём, что касается заявлений, публикаций, докладов президенту Порошенко, украинским чиновникам храбрости не занимать. Если же вопрос встанет ребром, то сразу выяснится, что у героев — заячье сердце. Нас постоянно пугают какими-то актами возмездия, деоккупацией, ракетными обстрелами, но как только наша сторона начинает принимать меры к отражению агрессии на границе, то сразу тон украинских стратегов меняется: мол, вы нас не так поняли, мы в вас не целились, только не стреляйте», — отметил Бальбек.

Он добавил, что «у флотских офицеров есть выражение «ложный аврал». По словам Бальбека, оно лучше всего характеризует украинские заявления.

Ранее, как сообщили СМИ, Бабин заявил, что украинские власти разработали меры по противодействию «российской агрессии» в Крыму.

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