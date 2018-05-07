В Госсовете Крыма ответили на украинский план борьбы с «российской агрессией» на полуострове
«Подобное поведение уже никого не удивляет. Складывается впечатление, что на Украине пытаются переключить внимание своего народа на какие-то внешние несуществующие проблемы для того, чтобы отвлечь их от происходящего в стране. Это пустые заявления, которые на сегодняшний день у граждан Крыма вызывают только смех, потому что мы не видим никакой агрессии и достаточно дружелюбно настроены к украинскому народу. А там, в свою очередь, вместо того чтобы выстраивать диалог, пытаются создать конфликт. Всё это делается для того, чтобы удержаться у власти и иметь возможность и дальше обманывать и грабить свой народ», — сказал Гемпель.
Ранее, как сообщили СМИ, Бабин заявил, что украинские власти разработали меры по противодействию «российской агрессии» в Крыму.