В Госсовете Крыма ответили на украинский план борьбы с «российской агрессией» на полуострове

Заместитель председателя комитета Госсовета Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель в разговоре с RT прокомментировал сообщения СМИ о том, что «постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым» Борис Бабин анонсировал меры по противодействию «российской агрессии» на полуострове.

«Подобное поведение уже никого не удивляет. Складывается впечатление, что на Украине пытаются переключить внимание своего народа на какие-то внешние несуществующие проблемы для того, чтобы отвлечь их от происходящего в стране. Это пустые заявления, которые на сегодняшний день у граждан Крыма вызывают только смех, потому что мы не видим никакой агрессии и достаточно дружелюбно настроены к украинскому народу. А там, в свою очередь, вместо того чтобы выстраивать диалог, пытаются создать конфликт. Всё это делается для того, чтобы удержаться у власти и иметь возможность и дальше обманывать и грабить свой народ», — сказал Гемпель.

Ранее, как сообщили СМИ, Бабин заявил, что украинские власти разработали меры по противодействию «российской агрессии» в Крыму.