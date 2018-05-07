На Украине готовят план по противодействию «российской агрессии» в Крыму
- РИА Новости
Об этом изданию «Обозреватель» сообщил «постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым» Борис Бабин.
Отмечается, что документ может быть обнародован в июне.
По словам Бабина, после его утверждения представительство намерено начать работу над проектом «стратегии реинтеграции Крыма после его освобождения».
Ранее украинский лидер Пётр Порошенко в ходе выступления на форуме «Ялтинская европейская стратегия» заявил, что намерен поднять на Генассамблее ООН вопрос создания международной «группы друзей деоккупации Крыма».