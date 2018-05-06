Эксперт прокомментировал слова Порошенко о «дерзких действиях» украинских военных на учениях

Военный эксперт, вице-президент Российской академии геополитических проблем Владимир Анохин в беседе с RT назвал блефом заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что украинская армия одна из самых боеспособных в мире.

«Низкий моральный уровень украинской армии сводит на нет все те технические и организационно-штатные мероприятия, которые были проведены за последние четыре года. Поэтому я не думаю, что украинская армия сильна. Да, по численности она велика, но по своим организационным мероприятиям, безусловно, проигрывает любой стране НАТО, кроме, может быть, Люксембурга», — сказал он.

Анохин добавил, что в плане вооружения Украина «живёт за счёт тех запасов», которые были оставлены СССР на территории страны, поэтому говорить о приближении украинской армии к стандартам НАТО пока не приходится.

«Стандарты НАТО предполагают прежде всего изменение оргштатной структуры и перевооружение своих сил на оружие, которым обладает альянс, чтобы действия были сопоставимы. Дело в том, что это очень длинный и затратный путь… Армии Украины это не нужно, потому что совершенно другая психология, оргштатная структура и тактика действий», — заключил эксперт.

Ранее Порошенко сообщил о «дерзких действиях» украинских военных на международных учениях.