Порошенко сообщил о «дерзких действиях» украинских военных на международных учениях

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Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что украинские военнослужащие продемонстрировали свою боеспособность во время международных учений.

«Горд за наших военных, которые в очередной раз доказали, что украинская армия — одна из самых боеспособных в мире!» — написал он в Facebook.

По его словам, организаторам международных военных учений Combined Resolve X пришлось менять сценарий маневров.

Причиной для этого стали «дерзкие, профессиональные и удивительно эффективные действия украинцев», добавил Порошенко.

Ранее бывший командир роты батальона «Днепр-1» Владимир Шилов заявил, что украинская армия находится в плохом состоянии.

Также военный прокурор Украины раскрыл данные о количестве самоубийств в ВСУ с начала года.

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