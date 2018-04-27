Бывший командир ВСУ о состоянии украинской армии: всё действительно плохо

Бывший командир роты батальона «Днепр-1» Владимир Шилов в интервью «Обозревателю» прокомментировал положение дел в украинской армии.

«Если бы у людей была возможность расторгнуть контракт, то 50% моментально бы расторгли и ушли на гражданку. Всё действительно плохо», — рассказал он.

При этом, по мнению Шилова, Вооружённые силы Украины (ВСУ) не могли попасть в десятку сильнейших армий Европы, так как, по его словам, «в армии остался советский дурдом, потому что повозвращались старые офицеры».

Ранее президент Украины Пётр Порошенко заявил, что вооружённые силы страны заняли восьмое место в рейтинге армий Европы.