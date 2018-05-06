В ЛНР сообщили о восьми случаях обстрела со стороны украинских военных

В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили о восьми случаях обстрела со стороны украинских силовиков за прошедшие сутки. Об этом сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства.

По данным Народной милиции ЛНР, обстрелам подверглись районы посёлков городского типа Донецкий и Фрунзе, сёл Березовское, Желобок, Логвиново, Калиновка и Лозовое. «Огонь вёлся из 120-мм и 82-мм миномётов, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатомётов СПГ, автоматических станковых гранатомётов АГС и стрелкового оружия», — говорится в сообщении. 4 мая стало известно, что в результате обстрела со стороны украинских военных в ЛНР погиб ополченец. Ранее исполняющий обязанности главы самопровозглашённой республики Леонид Пасечник заявил, что конфликт в Донбассе снова перешёл в горячую стадию.