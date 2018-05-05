Полиция Украины возбудила дело по факту использования нацистской символики на концерте в Киеве
«Во время мониторинга информационных страниц работники полиции обнаружили материал, в котором корреспондент рассказывал о нарушении законодательства: на концерт в один из ночных клубов пришли посетители с нацистскими татуировками и знамёнами со свастикой», — говорится в сообщении.
Следователи начали уголовное производство за «изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганду коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов».
Злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы.
Ранее президент Украины Пётр Порошенко осудил антисемитские акции украинских националистов.
Между тем в МИД Украины отрицают рост проявлений антисемитизма в стране.