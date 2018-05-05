МИД России передал приглашение для президента Литвы на инаугурацию Путина

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что приглашение для президента Литвы Дали Грибаускайте на инаугурацию лидера России Владимира Путина было направлено.

Как пишет «Газета.Ru», приглашение было передано в посольство Литвы.

Ранее СМИ со ссылкой на пресс-службу литовского президента писали, что Грибаускайте не получила приглашения на инаугурацию Путина.

Отмечалось, что приглашение не получил и посол Литвы в России.

3 мая в Кремле сообщили, что сценарий будущей инаугурации в основном определён.