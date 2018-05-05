МИД России передал приглашение для президента Литвы на инаугурацию Путина

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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что приглашение для президента Литвы Дали Грибаускайте на инаугурацию лидера России Владимира Путина было направлено.

Как пишет «Газета.Ru», приглашение было передано в посольство Литвы.

Ранее СМИ со ссылкой на пресс-службу литовского президента писали, что Грибаускайте не получила приглашения на инаугурацию Путина.

Отмечалось, что приглашение не получил и посол Литвы в России. 

3 мая в Кремле сообщили, что сценарий будущей инаугурации в основном определён. 

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