Депутат Рады заявил о необходимости устранить институт неприкосновенности на Украине

Короткая ссылка
Депутат Верховной рады Юрий Бойко считает, что на Украине необходимо устранить ситуацию с неприкосновенностью представителей власти.

«Если президент что-то украл — он должен за это отвечать. Сегодня этого нет. У нас президент неприкасаемый, парламентарии — у нас каждый раз театральное шоу с неприкосновенностью, два дня только об этом и говорят, забывая об экономических проблемах», — цитирует Бойко телеканал NewsOne.

По его словам, необходимо убрать институт неприкосновенности.

«И президента, и парламентариев, и судей, чтобы все были равны перед законом ... Необходимо покончить с вопросом неприкосновенности, но первый пример должен показать как раз президент», — подчеркнул нардеп.

В апреле Госдеп США заявил о широкомасштабной коррупции и нарушениях на Украине.

О том, как в Раде пытаются легализовать имущество и доходы чиновников под видом борьбы с коррупцией — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Украина
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных