МИД Украины потребовал освободить задержанных в Чёрном море моряков

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Министерство иностранных дел Украины потребовало освободить экипаж рыболовецкого судна, задержанного в акватории Чёрного моря российскими пограничниками.

«Украина выражает категорический протест против незаконного задержания Российской Федерацией украинского рыболовного судна «ЯМК-0041» и его экипажа вблизи Крымского побережья», — говорится в сообщении ведомства.

В МИД заявили, что задержание судна является «узурпацией суверенных дел Украины по отношению к этим акваториям и нарушением Конвенции ООН по морскому праву, а также обычного международного права».

«Украина требует безотлагательно освободить рыболовецкое судно и его экипаж», — подчеркнули дипломаты.

Ранее Украина направила России ноту в связи с задержанием рыболовецкого судна в Чёрном море.

4 мая в ФСБ России заявили о задержании у западного берега Крыма судна с Украины по подозрению в незаконном рыбном промысле.

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