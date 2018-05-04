Украина направила России ноту из-за задержания рыболовецкого судна в Чёрном море
«В связи с задержанием украинского рыболовецкого судна в срочном порядке направили ноту МИД России с целью выяснения всех обстоятельств задержания», — написала она в Twitter.
Ранее в ФСБ России заявили о задержании у западного берега Крыма судна с Украины по подозрению в незаконном рыбном промысле.
По данным ведомства, было изъято несколько километров сетей. Экипаж в составе пяти граждан Украины доставили в Крым для проведения процессуальных действий.