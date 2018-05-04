На Украине назвали самые высокооплачиваемые профессии

В Государственной службе статистики Украины (Госстат) заявили, что самую высокую зарплату (31,7 тыс. гривен) в марте 2018 года получали работники авиационной сферы.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на данные Госстата.

На втором месте оказались профессии, относящиеся к финансовой и страховой деятельности, — 17,65 тыс. гривен.

Третье место в рейтинге самых высокооплачиваемых профессий занимает IT-отрасль, работники которой получали в среднем 13,81 тыс. гривен.

Ранее глава Минобороны Украины Степан Полторак подписал приказ о повышении денежного довольствия военнослужащих лётного состава Вооружённых сил Украины.