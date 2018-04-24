Глава Минобороны Украины заявил о повышении зарплат военным лётчикам

Глава Минобороны Украины Степан Полторак подписал приказ о повышении денежного довольствия военнослужащих лётного состава Вооружённых сил Украины. Об этом он написал в своём Facebook.

Он отметил, что установил 100%-ную надбавку за выполнение особо важных заданий.

«Так, денежное довольствие командира бригады было 17 тыс. грн. ($651), а теперь составит 28 тыс. грн. ($1072), командира эскадрильи — было 13 тыс. грн. ($497), а составит 21 тыс. грн. ($804), лётчиков — было 12 тыс. грн. ($459), а составит 17 тыс. грн. ($651)», — написал Полторак.

По его словам, увеличение денежного довольствия на Украине состоится в мае 2018 года.

Ранее Полторак заявил, что в вооружённых силах страны, по данным за 2017 год, служили по меньшей мере 255 тыс. человек.