Глава Минздрава Украины считает коммерческим мифом диагноз «остеохондроз»

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун считает, что диагноз «остеохондроз» является «большим коммерческим мифом современности».

«Остеохондроз — диагноз, с которым вы можете лечиться очень долго и никак не вылечиться. Он твёрдо стоит в списке вместе с дисбактериозом и вегетососудистой дистонией (ВСД) и является большим коммерческим мифом современности», — написала она в Facebook.

Супрун отметила, что остеохондроз присутствует в международной классификации болезней, однако, по её мнению, некоторые украинские врачи необоснованно ставят этот диагноз.

«В результате для лечения назначаются дополнительное обследование (рентген, МРТ), обезболивающие препараты и другие дорогостоящие методы, что в целом довольно сильно бьёт по карману пациентов», — пояснила врио Минздрава Украины.

Она рекомендовала украинцам оставаться подвижными, выполнять специальные упражнения и принимать обезболивающие препараты после консультаций с врачом.

Ранее сообщалось, что руководитель комитета Верховной рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец считает, что украинцы станут нацией долгожителей.