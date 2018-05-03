Владимир Кличко прокомментировал оговорки брата

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Экс-чемпион мира в супертяжёлом весе Владимир Кличко прокомментировал тот факт, что его брата, мэра Киева Виталия Кличко, высмеивают за оговорки.
Владимир Кличко прокомментировал оговорки брата
  • Владимир и Виталий Кличко
  • globallookpress.com
  • © imago sportfotodienst

«Вы знаете, это как с погодой. Если зимой ходить в футболке и шортах, можно замёрзнуть. К этому нужно быть готовым, если занимаешься политикой. Нужно быть готовым и к критике, и, конечно же, к насмешкам. Надо быть толстокожим, иначе не стоит заниматься политикой», — заявил Владимир Кличко в интервью Deutsche Welle.

Спортсмен также добавил, что его брату непросто в политике, однако он совершенствуется.

Ранее сообщалось, что Виталий Кличко в ходе выступления на Софийской площади забыл фразу на украинском.

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