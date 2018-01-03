Кличко во время выступления в Киеве забыл фразу на украинском

Мэр Киева Виталий Кличко в ходе выступления на Софийской площади забыл, как будет по-украински «звёздное небо». Об этом сообщает News One.

Как отмечается, в ходе своей речи Кличко обратил внимание киевлян на «километры гирлянд», которыми украшен город.

При этом мэр Киева употребил словосочетание «зіркове нібо», тогда как по-украински грамотно было бы сказать «зоряне небо».

Оговорка Кличко вызвала смех у собравшихся на площади.

Ранее Кличко заявил, что в скором времени выпустит сборник своих изречений.