Лукашенко снял с должности министра энергетики Белоруссии

Министр энергетики Белоруссии Владимир Потупчик освобождён от занимаемой должности. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу президента Белоруссии.

Соответствующий указ подписал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Как заявил в эфире телеканала «Беларусь 1» председатель КГБ Валерий Вакульчик, министр был уволен за покровительство незаконного семейного бизнеса.

«Установлено наличие созданного при поддержке и покровительстве лично министра энергетики Потупчика семейного бизнеса — подряда, заключающегося в поставке стройматериалов по завышенным ценам на объекты строительства, что способствовало, естественно, обогащению, незаконному получению прибыли», — сказал он.

Ранее Лукашенко в разговоре с Вакульчиком высказался за открытость КГБ Белоруссии.