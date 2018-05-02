Лукашенко снял с должности министра энергетики Белоруссии

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Министр энергетики Белоруссии Владимир Потупчик освобождён от занимаемой должности. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу президента Белоруссии.

Соответствующий указ подписал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Как заявил в эфире телеканала «Беларусь 1» председатель КГБ Валерий Вакульчик, министр был уволен за покровительство незаконного семейного бизнеса.

«Установлено наличие созданного при поддержке и покровительстве лично министра энергетики Потупчика семейного бизнеса — подряда, заключающегося в поставке стройматериалов по завышенным ценам на объекты строительства, что способствовало, естественно, обогащению, незаконному получению прибыли», — сказал он.

Ранее Лукашенко в разговоре с Вакульчиком высказался за открытость КГБ Белоруссии. 

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