Лукашенко призвал КГБ к открытости
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Как сообщает пресс-служба главы государства, Лукашенко дал поручение подробно информировать, насколько это возможно, общественность о результатах деятельности органов госбезопасности.
«Чтобы не говорили, что мы тут пеленой покрыли всё, прячем от народа. То, что надо, мы прячем, потому что это не разглашается. Но в большинстве своём прятать нечего», — сказал Лукашенко.
В 2016 году Лукашенко заявлял, что спецслужбы должны сохранить спокойствие и мир в Белоруссии любой ценой.