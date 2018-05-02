Лукашенко призвал КГБ к открытости

Короткая ссылка
Белорусский президент Александр Лукашенко в разговоре с председателем Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии Валерием Вакульчиком высказался за открытость ведомства.
Лукашенко призвал КГБ к открытости
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

Как сообщает пресс-служба главы государства, Лукашенко дал поручение подробно информировать, насколько это возможно, общественность о результатах деятельности органов госбезопасности.

«Чтобы не говорили, что мы тут пеленой покрыли всё, прячем от народа. То, что надо, мы прячем, потому что это не разглашается. Но в большинстве своём прятать нечего», — сказал Лукашенко.

В 2016 году Лукашенко заявлял, что спецслужбы должны сохранить спокойствие и мир в Белоруссии любой ценой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Белоруссия
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных