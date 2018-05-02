Исполняющий обязанности министра культуры Армении ушёл в отставку

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Исполняющий обязанности министра культуры Армении Армен Амирян ушёл в отставку. Об этом заявила пресс-секретарь политика Рузанна Хачатрян.
Исполняющий обязанности министра культуры Армении ушёл в отставку
  • Reuters

«И. о. министра культуры сообщил о своей отставке», — приводит РИА Новости её слова.

Ранее стало известно, что демонстранты в Ереване перекрыли входы в Министерства образования и науки, диаспоры и ряд других. 

26 апреля три исполняющих обязанности министра в Армении подали в отставку. 

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