Исполняющий обязанности министра культуры Армении ушёл в отставку

Исполняющий обязанности министра культуры Армении Армен Амирян ушёл в отставку. Об этом заявила пресс-секретарь политика Рузанна Хачатрян.

«И. о. министра культуры сообщил о своей отставке», — приводит РИА Новости её слова.

Ранее стало известно, что демонстранты в Ереване перекрыли входы в Министерства образования и науки, диаспоры и ряд других.

26 апреля три исполняющих обязанности министра в Армении подали в отставку.