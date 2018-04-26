В Армении три министра подали в отставку в связи с выходом партии «Дашнакцутюн» из коалиции

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В Армении три исполняющих обязанности министра подали в отставку в связи с выходом партии «Дашнакцутюн» из коалиции с правящей Республиканской партией.

Об этом сообщает «Sputnik Армения» со ссылкой на распространённое пресс-службой партии заявление.

Свои полномочия решили сложить глава Министерства образования и науки Левон Мкртчян, руководитель Министерства охраны природы Арцвик Минасян, а также  Давид Локян, возглавляющий Министерство территориального управления и развития.

Заявления об отставке подали и губернаторы Ширакской и Арагацотнской областей — Артур Хачатрян и Ашот Симонян. 

Ранее армянская революционная федерация «Дашнакцутюн» объявила, что выходит из правящей коалиции с Республиканской партией Армении.

23 апреля армянский президент Армен Саркисян принял отставку правительства страны.

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