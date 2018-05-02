В полиции рассказали о пострадавшем в результате столкновений в Одессе

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Во время траурного митинга в память о событиях 2 мая 2014 года в Одессе у Куликова поля произошла потасовка.
В полиции рассказали о пострадавшем в результате столкновений в Одессе
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на советника начальника ГУ Нацполиции в Одесской области Руслана Форостяка.

«Был один случай в городе, который квалифицируется как нанесение лёгких телесных повреждений. Лица установлены, задержаны и дают объяснения», — рассказал Форостяк, уточнив, что нападение произошло, когда человек шёл на акцию.

Форостяк отметил, что режим усиленной охраны порядка в городе будет продолжаться до полуночи 2 мая, а при необходимости будет продлён.

Жители Одессы в среду, 2 мая, вспоминают погибших во время пожара в Доме профсоюзов, который произошёл четыре года назад. В результате 48 человек погибли, более 250 пострадали.

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