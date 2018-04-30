В Госдепе США заявили о готовности к тесному сотрудничеству с новым правительством Армении

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Власти США заявили, что готовы тесно сотрудничать с новым правительством Армении и укреплять отношения между странами. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на партию «Гражданский договор», которую возглавляет лидер протестного движения в Армении Никол Пашинян.
В Госдепе США заявили о готовности к тесному сотрудничеству с новым правительством Армении
  • Reuters

В сообщении говорится, что Пашинян провёл телефонный разговор с помощником госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Уэссом Митчеллом, в ходе которого они обсудили внутриполитические процессы в Армении.

«У. Митчелл отметил, что правительство США готово тесно сотрудничать с новым правительством Армении, ещё более укрепить армяно-американские отношения», — заявили в партии. 

Также помощник госсекретаря США «произнёс слова похвалы в адрес армянского народа и выразил надежду, что полиция и демонстранты будут избегать насилия».

Ранее стало известно, что Пашинян официально выдвинут кандидатом на пост премьер-министра Армении от парламентской фракции «Елк».

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