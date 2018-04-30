В Госдепе США заявили о готовности к тесному сотрудничеству с новым правительством Армении
- Reuters
В сообщении говорится, что Пашинян провёл телефонный разговор с помощником госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Уэссом Митчеллом, в ходе которого они обсудили внутриполитические процессы в Армении.
«У. Митчелл отметил, что правительство США готово тесно сотрудничать с новым правительством Армении, ещё более укрепить армяно-американские отношения», — заявили в партии.
Также помощник госсекретаря США «произнёс слова похвалы в адрес армянского народа и выразил надежду, что полиция и демонстранты будут избегать насилия».
Ранее стало известно, что Пашинян официально выдвинут кандидатом на пост премьер-министра Армении от парламентской фракции «Елк».