Одесский припортовый завод полностью остановил работу из-за прекращения поставок газа

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Одесский припортовый завод (ОПЗ) полностью остановил работу в связи с прекращением поставок газа на предприятие. Об этом заявил первый заместитель директора завода Николай Щуриков.
Одесский припортовый завод полностью остановил работу из-за прекращения поставок газа
  • РИА Новости

«Сегодня принято решение о полной остановке ОПЗ. Причина — получение уведомления от «Укртрансгаза» о нарушении компанией ВЭК условий договора транспортировки газа на ОПЗ и приостановке подачи газа на завод», — приводит его слова «Укринформ».

Отмечается, что в «Укртрансгазе» ранее заявляли, что Одесский припортовый завод является крупнейшим должником среди украинских промышленных предприятий. 

Ранее в Госдепартаменте США призвали Украину повысить цены на газ.

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