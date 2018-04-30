Одесский припортовый завод полностью остановил работу из-за прекращения поставок газа
- РИА Новости
«Сегодня принято решение о полной остановке ОПЗ. Причина — получение уведомления от «Укртрансгаза» о нарушении компанией ВЭК условий договора транспортировки газа на ОПЗ и приостановке подачи газа на завод», — приводит его слова «Укринформ».
Отмечается, что в «Укртрансгазе» ранее заявляли, что Одесский припортовый завод является крупнейшим должником среди украинских промышленных предприятий.
Ранее в Госдепартаменте США призвали Украину повысить цены на газ.