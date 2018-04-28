На Украине следователя полиции задержали по подозрению в получении взятки в размере $10 тысяч

В Кривом Роге Днепропетровской области сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали следователя полиции, которого подозревают в получении взятки в размере $10 тыс.

Об этом сообщает «112 Украина».

Отмечается, что подозреваемый в коррупции полицейский требовал $10 тыс. от местного жителя за непривлечение к уголовной ответственности за якобы мошеннические действия.

Посредником в сделке должен был стать знакомый сотруднику правоохранительных органов адвокат. Его оперативники также задержали.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало в Киеве сотрудника СБУ, уличённого во взяточничестве.

Украинский политолог Олег Соскин рассказал в разговоре с НСН о сути антикоррупционных войн на Украине.