На Украине следователя полиции задержали по подозрению в получении взятки в размере $10 тысяч
Об этом сообщает «112 Украина».
Отмечается, что подозреваемый в коррупции полицейский требовал $10 тыс. от местного жителя за непривлечение к уголовной ответственности за якобы мошеннические действия.
Посредником в сделке должен был стать знакомый сотруднику правоохранительных органов адвокат. Его оперативники также задержали.
Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало в Киеве сотрудника СБУ, уличённого во взяточничестве.
Украинский политолог Олег Соскин рассказал в разговоре с НСН о сути антикоррупционных войн на Украине.