Антикоррупционное бюро Украины задержало сотрудника СБУ за взятку

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало в Киеве сотрудника СБУ, уличённого во взяточничестве.

Об этом сообщает «112 Украина».

Отмечается, что речь идёт взятке в размере $50 тыс.

«Служба безопасности Украины предоставляет полное содействие НАБУ по уличённому во взятке сотруднику столичного главка СБУ», — написала представитель спецслужбы Елена Гитлянская.

Ранее Госдеп США заявил о наличии коррупции на правительственном уровне на Украине.

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