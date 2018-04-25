Антикоррупционное бюро Украины задержало сотрудника СБУ за взятку
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Об этом сообщает «112 Украина».
Отмечается, что речь идёт взятке в размере $50 тыс.
«Служба безопасности Украины предоставляет полное содействие НАБУ по уличённому во взятке сотруднику столичного главка СБУ», — написала представитель спецслужбы Елена Гитлянская.
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