Депутаты Госдумы встретились с врио премьер-министра Армении

Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников заявил, что находящиеся с визитом в Армении депутаты Госдумы встретились c врио премьера республики Кареном Карапетяном и рядом других политиков.

Об этом сообщает РИА Новости. «Мы встретились с Кареном Карапетяном и ещё несколькими политиками. Суть наших разговоров сводилась к тому, что мы должны понимать реальную обстановку. Поэтому мы слушали их, задавали им вопросы», — отметил Калашников. Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы встретились со спикером парламента Армении.