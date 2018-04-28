Депутаты Госдумы встретились с врио премьер-министра Армении

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Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников заявил, что находящиеся с визитом в Армении депутаты Госдумы встретились c врио премьера республики Кареном Карапетяном и рядом других политиков.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы встретились с Кареном Карапетяном и ещё несколькими политиками. Суть наших разговоров сводилась к тому, что мы должны понимать реальную обстановку. Поэтому мы слушали их, задавали им вопросы», — отметил Калашников.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы встретились со спикером парламента Армении.

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