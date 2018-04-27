В Кремле выразили надежду на консенсус между политическими силами в Армении

В Кремле рассчитывают на достижение консенсуса между политическими силами в Армении, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, общение российских и армянских официальных лиц нацелено на преодоление политического кризиса в республике.

«Главным образом это общение было сконцентрировано вокруг необходимости скорейшего урегулирования кризисной ситуации, которая сейчас возникла в Армении, урегулирования, безусловно, в конституционных рамках — таким образом, чтобы был найден консенсус между всеми заинтересованными сторонами», — сказал Песков журналистам.

Он отметил, что в Москве будут наблюдать за выборами премьер-министра Армении, которые запланированы на 1 мая.

Вопрос избрания нового премьера Армении будет обсуждаться 1 мая на специальном заседании парламента.