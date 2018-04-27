Врио премьера Армении отказался от переговоров с лидером оппозиции
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«Карен Карапетян остаётся при своём мнении. Переговоры, в которых одна сторона диктует повестку, а вторая повестку представить не может, не могут считаться переговорами», — написал он в Facebook.
По мнению врио премьера, требование о проведении переговоров перед камерами уже свидетельствует о том, что их целью не является достижение результата.
Ранее Пашинян пригласил Карапетяна на переговоры. При этом лидер оппозиции настаивал, что они должны проходить в присутствии журналистов.
23 апреля Карена Карапетяна назначили врио главы правительства Армении.