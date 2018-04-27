Депутаты Госдумы встретились со спикером парламента Армении

Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников заявил, что находящиеся с визитом в Армении депутаты Госдумы встретились со спикером армянского парламента и членами комитета по международным делам.

«Мы встретились со спикером, с представителями парламента. Поговорили, обсудили вопросы стратегического союзничества… Мы не можем советовать нашим армянским товарищам, как им поступать, — это дело армянское. Но мы смотрим на это и рассчитываем, что это будет не в ущерб нашим союзническим отношениям, это точно будет мирным путём и это будет в условиях норм конституции», — цитирует РИА Новости Калашникова.

Уточняется, что 28 апреля российские парламентарии проведут встречи с представителями всех фракций армянского парламента и главой Армянской апостольской церкви.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле рассчитывают на достижение консенсуса между политическими силами в Армении.