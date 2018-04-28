В здании Trump Tower в Баку второй раз за день произошёл пожар

В здании Trump Tower в Баку произошло второе возгорание за один день.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС Азербайджана.

«Второй пожар за день вспыхнул в здании, известном как Trump Tower, в центре Баку. На месте работают пожарные», — заявили в пресс-службе.



Ранее СМИ сообщили о пожаре в здании Trump Tower в Баку. Возгорание удалось ликвидировать.



