В здании Trump Tower в Баку второй раз за день произошёл пожар
В здании Trump Tower в Баку произошло второе возгорание за один день.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС Азербайджана.
«Второй пожар за день вспыхнул в здании, известном как Trump Tower, в центре Баку. На месте работают пожарные», — заявили в пресс-службе.
Ранее СМИ сообщили о пожаре в здании Trump Tower в Баку. Возгорание удалось ликвидировать.
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