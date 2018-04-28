СМИ сообщили о пожаре в здании Trump Tower в Баку
- РИА Новости
Hal-hazırda Trump tower binasınən damı alışıb. 28 mallın bolkanundan tütsüləndiyi açıq aydın görünür. pic.twitter.com/E2iWbbHVi4— Ömər Məmmədov (@omar_mamedov) 28 апреля 2018 г.
Как отмечается, возгорание началось на последнем этаже здания.
В настоящее время на месте происшествия находятся несколько пожарных машин, принимаются меры по локализации огня.
Ранее сообщалось, что при пожаре в здании Trump Tower в Нью-Йорке погиб один человек.