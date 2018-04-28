СМИ сообщили о пожаре в здании Trump Tower в Баку

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Пожар произошёл в здании Trump Tower Baku в Азербайджане. Об этом сообщает азербайджанское агентство APA.
СМИ сообщили о пожаре в здании Trump Tower в Баку
  • РИА Новости

Как отмечается, возгорание началось на последнем этаже здания.

В настоящее время на месте происшествия находятся несколько пожарных машин, принимаются меры по локализации огня.

Ранее сообщалось, что при пожаре в здании Trump Tower в Нью-Йорке погиб один человек.

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