СМИ сообщили о пожаре в здании Trump Tower в Баку

Пожар произошёл в здании Trump Tower Baku в Азербайджане. Об этом сообщает азербайджанское агентство APA.

Hal-hazırda Trump tower binasınən damı alışıb. 28 mallın bolkanundan tütsüləndiyi açıq aydın görünür. pic.twitter.com/E2iWbbHVi4 — Ömər Məmmədov (@omar_mamedov) 28 апреля 2018 г.

Как отмечается, возгорание началось на последнем этаже здания.

В настоящее время на месте происшествия находятся несколько пожарных машин, принимаются меры по локализации огня.

Ранее сообщалось, что при пожаре в здании Trump Tower в Нью-Йорке погиб один человек.