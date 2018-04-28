МЧС Азербайджана сообщило о ликвидации пожара в здании Trump Tower в Баку
Пожар в здании Trump Tower Baku ликвидирован, выясняются причины произошедшего. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Азербайджана.
- РИА Новости
«Пожар потушен. О причинах общественность будет проинформирована», — приводит сообщение РИА Новости.
Ранее СМИ сообщили о пожаре в здании Trump Tower в Баку.
Высота небоскрёба Trump Tower Baku составляет 130 метров, здание имеет 33 наземных этажа.
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