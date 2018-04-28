Онищенко раскритиковал идею депутата Верховной рады забрать у России Крымский мост

Короткая ссылка
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с ФАН раскритиковал идею депутата Верховной рады Рефата Чубарова забрать у России Крымский мост.

«Подобного рода заявления являются хорошим индикатором полной несостоятельности нынешнего политического пейзажа на Украине», — сказал Онищенко.

Он отметил, что мост ведёт из Краснодарского края в Крым, то есть из одного субъекта Российской Федерации в другой.

Онищенко также назвал слова Чубарова «отчаянной попыткой» напомнить о себе.

Ранее директор Института глобальных стратегий, украинский политолог Вадим Карасёв в беседе с НСН оценил предложение Чубарова забрать у России Крымский мост.

В Крыму назвали смехотворным желание Киева забрать Крымский мост в качестве «контрибуции».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Украина
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных