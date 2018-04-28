Онищенко раскритиковал идею депутата Верховной рады забрать у России Крымский мост

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с ФАН раскритиковал идею депутата Верховной рады Рефата Чубарова забрать у России Крымский мост.

«Подобного рода заявления являются хорошим индикатором полной несостоятельности нынешнего политического пейзажа на Украине», — сказал Онищенко.

Он отметил, что мост ведёт из Краснодарского края в Крым, то есть из одного субъекта Российской Федерации в другой.

Онищенко также назвал слова Чубарова «отчаянной попыткой» напомнить о себе.

Ранее директор Института глобальных стратегий, украинский политолог Вадим Карасёв в беседе с НСН оценил предложение Чубарова забрать у России Крымский мост.

В Крыму назвали смехотворным желание Киева забрать Крымский мост в качестве «контрибуции».