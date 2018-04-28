Онищенко раскритиковал идею депутата Верховной рады забрать у России Крымский мост
«Подобного рода заявления являются хорошим индикатором полной несостоятельности нынешнего политического пейзажа на Украине», — сказал Онищенко.
Он отметил, что мост ведёт из Краснодарского края в Крым, то есть из одного субъекта Российской Федерации в другой.
Онищенко также назвал слова Чубарова «отчаянной попыткой» напомнить о себе.
Ранее директор Института глобальных стратегий, украинский политолог Вадим Карасёв в беседе с НСН оценил предложение Чубарова забрать у России Крымский мост.
В Крыму назвали смехотворным желание Киева забрать Крымский мост в качестве «контрибуции».