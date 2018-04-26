Путин обсудил с врио премьера Армении ситуацию в республике

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Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с временно исполняющим обязанности премьер-министра Армении Кареном Карапетяном, в ходе которого стороны обсудили урегулирование ситуации в республике. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Путин обсудил с врио премьера Армении ситуацию в республике
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

«Было подчёркнуто, что урегулирование кризисной ситуации в Армении должно происходить исключительно в правовом поле, в рамках действующей Конституции и на основе результатов легитимных парламентских выборов, проведённых в апреле 2017 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что политики акцентировали важность намеченного на 1 мая избрания парламентом премьера республики.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл в Москве встречу с главой МИД Армении Эдвардом Налбандяном.

23 апреля президент Армении Армен Саркисян принял отставку правительства. Врио главы кабмина стал первый вице-премьер Карен Карапетян.

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