Путин обсудил с врио премьера Армении ситуацию в республике

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с временно исполняющим обязанности премьер-министра Армении Кареном Карапетяном, в ходе которого стороны обсудили урегулирование ситуации в республике. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Было подчёркнуто, что урегулирование кризисной ситуации в Армении должно происходить исключительно в правовом поле, в рамках действующей Конституции и на основе результатов легитимных парламентских выборов, проведённых в апреле 2017 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что политики акцентировали важность намеченного на 1 мая избрания парламентом премьера республики.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл в Москве встречу с главой МИД Армении Эдвардом Налбандяном.

23 апреля президент Армении Армен Саркисян принял отставку правительства. Врио главы кабмина стал первый вице-премьер Карен Карапетян.