Путин обсудил с врио премьера Армении ситуацию в республике
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«Было подчёркнуто, что урегулирование кризисной ситуации в Армении должно происходить исключительно в правовом поле, в рамках действующей Конституции и на основе результатов легитимных парламентских выборов, проведённых в апреле 2017 года», — говорится в сообщении.
Отмечается, что политики акцентировали важность намеченного на 1 мая избрания парламентом премьера республики.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл в Москве встречу с главой МИД Армении Эдвардом Налбандяном.
23 апреля президент Армении Армен Саркисян принял отставку правительства. Врио главы кабмина стал первый вице-премьер Карен Карапетян.