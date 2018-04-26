Лавров провёл встречу с главой МИД Армении в Москве
Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.
«Состоялась у Сергея Лаврова краткая встреча с его армянским коллегой, главой МИД Армении господином Налбандяном. Обсуждалась ситуация, в частности, на линии соприкосновения между Нагорным Карабахом и Азербайджаном», — сказала она.
Ранее сообщалось, что исполняющий обязанности вице-премьера Армении Армен Геворкян отправился 26 апреля в Россию с целью проведения рабочих консультаций.