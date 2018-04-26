Глава Крыма прокомментировал намерение Киева закрыть порты для российских судов

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Намерение Украины закрыть свои порты для судов под флагом России навредит самому Киеву. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

По его мнению, российские суда в украинские порты «особо и не заходили, теперь вообще не будут заходить».

«В первую очередь это минус самой Украине. Только сумасшедший может отказаться, сказать: «Нам не нужны суда с грузами, товарами для украинцев». Чушь какая-то», — приводит слова Аксёнова РИА Новости. 

Ранее правительство Украины решило вынести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) предложение о полном прекращении транзита и перевозок по территории страны для судов под флагами России.

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