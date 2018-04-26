Глава Крыма прокомментировал намерение Киева закрыть порты для российских судов

Намерение Украины закрыть свои порты для судов под флагом России навредит самому Киеву. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

По его мнению, российские суда в украинские порты «особо и не заходили, теперь вообще не будут заходить».

«В первую очередь это минус самой Украине. Только сумасшедший может отказаться, сказать: «Нам не нужны суда с грузами, товарами для украинцев». Чушь какая-то», — приводит слова Аксёнова РИА Новости.

Ранее правительство Украины решило вынести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) предложение о полном прекращении транзита и перевозок по территории страны для судов под флагами России.