Эксперт оценил заявление депутата Рады о необходимости сохранить «зависимость» от Украины

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН оценил заявление депутата Верховной рады Антона Геращенко о необходимости сохранять «зависимость» России от Украины в вопросе транзита газа.

Как считает эксперт, эти слова направлены на европейцев и американцев. Он пояснил, что экономическими аргументами Россия и «Газпром» выиграли, и Киев хочет политизировать проект.

«Всё будет зависеть от уровня потребления газа в Европе. Если всё достроить: и «Северный поток — 2», и обе ветки «Турецкого потока», и догрузить первый «Северный поток», то всё равно 3 млрд кубов не влезает. Если европейцы потребление и закупки у России увеличат, то весь дополнительный объём будет идти через Украину», — пояснил Юшков.

Ранее заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в разговоре с RT прокомментировал заявление коммерческого директора компании «Нафтогаз Украины» Юрия Витренко о том, что прекращение транзита газа через украинскую территорию чревато конфликтом между Москвой и Киевом.

11 апреля член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов в беседе с ФАН прокомментировал реакцию украинской компании «Нафтогаз» на заявление канцлера Германии Ангелы Меркель.