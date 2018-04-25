В Раде заявили о необходимости сохранить «зависимость» России от Украины

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Киеву следует «сохранить зависимость России от Украины в плане транзита газа». Такое мнение выразил депутат Верховной Рады Антон Геращенко в эфире телеканала «112 Украина».

Кроме того, украинский политик призвал США ввести санкции против компаний, желающих стать подрядчиками строительства газопровода «Северный поток — 2».

«Мы просили наших американских партнёров, чтобы они вмешались в эту ситуацию, образумили европейцев, ввели санкции против компаний, которые хотят быть подрядчиками на строительство этого подводного газопровода «Северный поток — 2» и таким образом сохранили мир в Европе. Нам нужно сохранить зависимость России от Украины в плане транзита газа», — отметил Геращенко.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что реализация проекта «Северный поток — 2» невозможна без определения роли украинского транзита в ближайшем будущем. Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с НСН оценил заявление канцлера Германии Ангелы Меркель по «Северному потоку — 2».

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