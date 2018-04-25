В Армении опровергли отставку врио премьер-министра Карапетяна

Временно исполняющий обязанности премьер-министра Армении Карен Карапетян не подавал в отставку. Об этом сообщил пресс-секретарь политика Арам Араратян.

Карен Карапетян

© Асатур Есаянц/Sputnik/РИА Новости

«Слухи об отставке Карена Карапетяна являются дезинформацией и не имеют ничего общего с реальностью», — написал он в Facebook. Ранее Карапетян выступил за проведение в Армении внеочередных парламентских выборов. 23 апреля армянский лидер Армен Саркисян принял отставку правительства. Врио премьера страны стал Карапетян.