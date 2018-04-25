В Армении опровергли отставку врио премьер-министра Карапетяна
Временно исполняющий обязанности премьер-министра Армении Карен Карапетян не подавал в отставку. Об этом сообщил пресс-секретарь политика Арам Араратян.
- Карен Карапетян
- © Асатур Есаянц/Sputnik/РИА Новости
«Слухи об отставке Карена Карапетяна являются дезинформацией и не имеют ничего общего с реальностью», — написал он в Facebook.
Ранее Карапетян выступил за проведение в Армении внеочередных парламентских выборов.
23 апреля армянский лидер Армен Саркисян принял отставку правительства.
Врио премьера страны стал Карапетян.
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